CromacCromac Cromac Cromac Cromac, Haute-Vienne Jeux d’extérieur, sélection de livres Cromac Cromac CromacCromac Catégories d’évènement: Cromac

Haute-Vienne

Jeux d’extérieur, sélection de livres Cromac Cromac, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, CromacCromac. Jeux d’extérieur, sélection de livres 2021-07-15 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-15 17:00:00 17:00:00

Cromac Haute-Vienne Cromac Haute-Vienne Cromac De 14h à 17h au Lac de Mondon. Tout public. Sur réservation. Réseau de lecture du haut Limousin en Marche : 05 55 60 69 33 / 05 55 60 60 28. mediathautlimousin@gmail.com +33 5 55 60 69 33 De 14h à 17h au Lac de Mondon. Tout public. Sur réservation. Réseau de lecture du haut Limousin en Marche : 05 55 60 69 33 / 05 55 60 60 28. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Cromac, Haute-Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Cromac Cromac Adresse Ville CromacCromac lieuville 46.33379#1.31212