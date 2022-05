JEUX DES VIGNES Prades-sur-Vernazobre, 21 mai 2022, Prades-sur-Vernazobre.

JEUX DES VIGNES Prades-sur-Vernazobre

2022-05-21 – 2022-05-21

Prades-sur-Vernazobre Hérault Prades-sur-Vernazobre

Venez partager des moments fédérateurs en famille ou entre amis autour des jeux de société :

– de nombreux jeux de société modernes (parmi les plus connus citons Carcassonne, 7 wonders, Splendor, les Aventuriers du rail, Abyss, Dixit….)

– des jeux de cartes traditionnels tels que tarot, rami, belote.

du mahjong

– des jeux d’éveil et 1ers jeux de société pour les petits bouts

– des jeux en bois (échecs, petits chevaux, dames chinoises….), cette catégorie devrait rapidement s’étoffer avec des jeux plus grands pour pouvoir jouer dehors aux beaux jours.

Ouvert à tous, de 0 à 118 ans !

Jeux des Vignes

jeuxdesvignes@outlook.fr +33 6 36 50 12 39

Venez partager des moments fédérateurs en famille ou entre amis autour des jeux de société :

– de nombreux jeux de société modernes (parmi les plus connus citons Carcassonne, 7 wonders, Splendor, les Aventuriers du rail, Abyss, Dixit….)

– des jeux de cartes traditionnels tels que tarot, rami, belote.

du mahjong

– des jeux d’éveil et 1ers jeux de société pour les petits bouts

– des jeux en bois (échecs, petits chevaux, dames chinoises….), cette catégorie devrait rapidement s’étoffer avec des jeux plus grands pour pouvoir jouer dehors aux beaux jours.

Ouvert à tous, de 0 à 118 ans !

Prades-sur-Vernazobre

dernière mise à jour : 2022-05-20 par