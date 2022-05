JEUX DES BOUT’CHOUX

JEUX DES BOUT’CHOUX, 11 mai 2022, . JEUX DES BOUT’CHOUX

2022-05-11 10:15:00 10:15:00 – 2022-05-11 11:30:00 11:30:00 Les jeux de société, c’est aussi pour les tout-petits ! Idéals pour développer tes sens et ta dextérité, viens découvrir, le temps d’une matinée, les jeux sélectionnés par notre bibliothécaire.

Pour les 1 – 3 ans accompagné d’un adulte.

Sur présentation de la carte d’abonné.

Rendez-vous dans l’Œuf. dernière mise à jour : 2022-03-22 par

