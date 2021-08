L’Isle-Adam Le Pavillon Chinois L’Isle-Adam, Val-d'Oise Jeux d’énigmes Le Pavillon Chinois L’Isle-Adam Catégories d’évènement: L’Isle-Adam

Val-d'Oise

Jeux d’énigmes Le Pavillon Chinois, 18 septembre 2021, L’Isle-Adam. Jeux d’énigmes

Le Pavillon Chinois, le samedi 18 septembre à 11:00

Venez découvrir le Pavillon Chinois autrement, vous y serez enfermé pour résoudre des énigmes et casse-tête , nous comptons sur vous pour réussir votre mission et profiter de ce lieu magique!

sur inscription

Vous avez une heure pour répondre à toutes les énigmes et casse-tête et ainsi rétablir l’équilibre des éléments! Le Pavillon Chinois Avenue Michel-Poniatowski 95290 L’Isle-Adam L’Isle-Adam Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: L’Isle-Adam, Val-d'Oise Autres Lieu Le Pavillon Chinois Adresse Avenue Michel-Poniatowski 95290 L'Isle-Adam Ville L’Isle-Adam lieuville Le Pavillon Chinois L’Isle-Adam