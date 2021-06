Paris Square du Cardinal-Wyszynski Paris Jeux d’échecs Square du Cardinal-Wyszynski Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jeux d’échecs Square du Cardinal-Wyszynski, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 15h à 17h

Du 31 juillet au 28 août 2021 :

samedi de 15h à 17h

gratuit

L’association R2C2 animera une activité d’échecs (initiation, jeu libre) pour ceux·celles qui le souhaitent ! Venez pratiquer, apprendre, les échecs ! à partir de 5 ans Animations -> Loisirs / Jeux Square du Cardinal-Wyszynski 54, rue Vercingétorix Paris 75014

Contact :Association R2C2 http://www.r2c2.fr/ Animations -> Loisirs / Jeux Étudiants;Ados;Geek;Plein air;Sport;En famille;Enfants

