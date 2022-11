Jeux d’échecs Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Jeux d’échecs Redon, 23 mars 2022, Redon. Jeux d’échecs

Médiathèque Rue Joseph Lamour de Caslou Redon Ille-et-Vilaine Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque

2022-03-23 – 2022-03-23

Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque

Redon

Ille-et-Vilaine Redon Le CAVALIER DES 3 PAYS vous propose des animations autour du Jeu d’échecs.

Les mercredis de 14h30 à 17h.

L’été, retrouvez-les sur le parterre de la médiathèque.

L’hiver et en cas d’intempéries en salle d’études de la médiathèque ou dans la salle d’animation du château du parc-Anger (collé à la médiathèque). Médiathèque Jean-Michel Bollé – Redon.

Ouvert à tous, à partir de 5 ans.

Renseignements au 06 25 23 90 83 +33 6 25 23 90 83 Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque Redon

dernière mise à jour : 2022-08-31 par OT – PAYS DE REDON

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Autres Lieu Redon Adresse Redon Ille-et-Vilaine OT - PAYS DE REDON Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque Ville Redon lieuville Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque Redon Departement Ille-et-Vilaine

Redon Redon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redon/

Jeux d’échecs Redon 2022-03-23 was last modified: by Jeux d’échecs Redon Redon 23 mars 2022 ille-et-vilaine Médiathèque Rue Joseph Lamour de Caslou Redon Ille-et-Vilaine OT - PAYS DE REDON redon

Redon Ille-et-Vilaine