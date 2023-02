Jeux de Stratégie à la ludothèque Bibliothèque du Lézard Maillane Maillane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-03-01 14:00:00 – 2023-03-01 17:00:00

Nouveau à la ludothèque du Lézard.

Animation jeux de stratégie.

Animation jeux de stratégie.



Takenoko: 2 à 4 joueurs / jeu de plateau et de stratégie convivial et amusant qui vous met dans la peau d’un jardinier impérial nippon… au prise avec un panda affamé.



Jamaïca: 2 à 6 joueurs / jeu de course tactique sur le thème des pirates, avec des interactions entre joueurs et des buts secondaires (par exemple, faire un détour pour un trésor). Le vainqueur est le joueur qui équilibre le mieux sa position dans la course avec son succès dans les objectifs secondaires.



Attention places limitées ! Sur réservation !

