Jeux de sociétés Sainte-Colombe, 24 avril 2022, Sainte-Colombe. Jeux de sociétés Etoile Verte 211 Route du Calvaire Sainte-Colombe

2022-04-24 14:00:00 – 2022-04-24 18:00:00 Etoile Verte 211 Route du Calvaire

Sainte-Colombe Seine-Maritime Sainte-Colombe Des jeux à gogos.

Venez passer un moment convivial entre amis ou en famille. Vous pourrez découvrir nos multiples jeux et partager avec les autres participants vos préférences. Elise sera là pour vous expliquer les règles et jouer avec vous.

Entre deux parties, vous pourrez régaler vos papilles !

A l’Etoile Verte de 14h00 à 18h00.

Participation libre. Etoile Verte 211 Route du Calvaire Sainte-Colombe

