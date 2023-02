Jeux de société – Zéro Déchet La fontaine de Tremargat, 17 février 2023, Saint-Brieuc .

Jeux de société – Zéro Déchet

2023-02-17 – 2023-02-17

Saint-Brieuc

Cotes-d’Armor

Les bénévoles de l’association Zero Waste Baie de Saint-Brieuc organisent une après-midi jeux de société autour de l’écologie et du zéro déchet.

Au programme, divers jeux pédagogiques pour adultes et enfants de tous âges, un espace ludique pour les plus jeunes, ainsi qu’un goûter zéro déchet. L’objectif est de sensibiliser petits et grands à l’écologie et à la réduction des déchets tout en s’amusant.

saintbrieuc@zerowastefrance.org +33 6 51 55 62 06

