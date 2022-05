Jeux de société tout âge ! Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Jeux de société tout âge ! Villeneuve-sur-Lot, 7 mai 2022, Villeneuve-sur-Lot. Jeux de société tout âge ! Café Cantine 3 rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot

2022-05-07 14:30:00 – 2022-05-07 16:30:00 Café Cantine 3 rue de la Convention

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Venez passer un bon moment tous les samedi après-midi.

Mathilde de la boutique Guyajeux vous propose des jeux adaptées à votre goût, vos envies ou votre timing.

Rejoignez des équipes, ou venez en groupe, c’est comme vous voulez !

Café Cantine 3 rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot

