Jeux de société suivis d’un « Café tu auras »

Médiathèque de Lanester – Mediaoueg Lannarstêr, le jeudi 24 mars à 15:00 Un prétexte pour entendre et oser dire quelques mots en breton (voir plus si affinités) en jouant d’abord, puis autour d’un petit verre. Médiathèque de Lanester – Mediaoueg Lannarstêr Rue Jean-Paul Sartre – 56600 Lanester Lanester Morbihan

2022-03-24T15:00:00 2022-03-24T17:00:00

