Bannalec Bannalec Bannalec, Finistère Jeux de société “spécial Halloween” Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Finistère

Jeux de société “spécial Halloween” Bannalec, 30 octobre 2021, Bannalec. Jeux de société “spécial Halloween” Passage Auguste Brizeux Le Tangram Bannalec

2021-10-30 14:00:00 – 2021-10-30 17:00:00 Passage Auguste Brizeux Le Tangram

Bannalec Finistère Bannalec Sélection de jeux de société peuplés de fantômes, de sorciers et de loups garous.

Les réservations se font sur place ou par téléphone au 02 98 35 40 50 dans la limite des places disponibles. Si vous avez plus de 12 ans, vous devez présentez un Pass sanitaire à l’entrée. Schéma vaccinal complet ou test PCR négatif de moins de 72 heures. Vous pouvez présenter un document papier ou le QR code de l’application Tous Anti Covid. +33 2 98 35 40 50 Sélection de jeux de société peuplés de fantômes, de sorciers et de loups garous.

Les réservations se font sur place ou par téléphone au 02 98 35 40 50 dans la limite des places disponibles. Si vous avez plus de 12 ans, vous devez présentez un Pass sanitaire à l’entrée. Schéma vaccinal complet ou test PCR négatif de moins de 72 heures. Vous pouvez présenter un document papier ou le QR code de l’application Tous Anti Covid. Passage Auguste Brizeux Le Tangram Bannalec

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bannalec, Finistère Autres Lieu Bannalec Adresse Passage Auguste Brizeux Le Tangram Ville Bannalec lieuville Passage Auguste Brizeux Le Tangram Bannalec