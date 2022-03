Jeux de société pour un dimanche en famille La Sauvetat-du-Dropt La Sauvetat-du-Dropt Catégories d’évènement: La Sauvetat-du-Dropt

La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne Venez rejoindre l’entreprise locale spécialiste du jeu, “Accordons-nous !”, pour un après-midi de jeux en famille.

Jeux de société à partir de 2/3 ans. Les places sont limitées et la réservation est donc obligatoire.

+33 6 31 39 40 35

©accordons-nous

