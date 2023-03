Jeux de société pour tous Salle annexe de Neuvy Neuvy Catégories d’Évènement: Allier

Neuvy

Jeux de société pour tous Salle annexe de Neuvy, 11 mars 2023, Neuvy . Jeux de société pour tous Le bourg Salle annexe de Neuvy Neuvy Allier Salle annexe de Neuvy Le bourg

2023-03-11 14:30:00 14:30:00 – 2023-03-11 17:30:00 17:30:00

Salle annexe de Neuvy Le bourg

Neuvy

Allier Organisé par le CCAS avec la participation D’feux follets, ouvert à tous les neuvyssois et accompagnants gratuitement. Jeux à disposition sur place mais vous pouvez apporter les vôtres. Goûter offert. Venez nombreux. +33 4 70 35 02 57 Salle annexe de Neuvy Le bourg Neuvy

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Neuvy Autres Lieu Neuvy Adresse Neuvy Allier Salle annexe de Neuvy Le bourg Ville Neuvy Departement Allier Lieu Ville Salle annexe de Neuvy Le bourg Neuvy

Neuvy Neuvy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuvy /

Jeux de société pour tous Salle annexe de Neuvy 2023-03-11 was last modified: by Jeux de société pour tous Salle annexe de Neuvy Neuvy 11 mars 2023 Allier Le bourg Salle annexe de Neuvy Neuvy Allier Salle annexe de Neuvy Neuvy

Neuvy Allier