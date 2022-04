Jeux de société pour tous Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Ayguesvives Catégories d’évènement: Ayguesvives

Haute-Garonne

Jeux de société pour tous Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives, 28 avril 2022, Ayguesvives. Jeux de société pour tous

Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives, le jeudi 28 avril à 14:00

**Un après-midi de vacances à occuper ?** De 14h à 16h, le jeudi 28 avril, venez en famille, entre amis, ou seul·e rencontrer des adversaires et vous confronter aux jeux mis à votre disposition à la médiathèque. Des jeux pour tous les âges, pour jouer seul, à deux, à plusieurs, des jeux coopératifs… Ambiance garantie.

Entrée libre – Inscription recommandée

Des jeux, des joueurs, des tables…. Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Place du Fort, ayguesvives Ayguesvives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ayguesvives, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie - Médiathèque d'Ayguesvives Adresse Place du Fort, ayguesvives Ville Ayguesvives lieuville Mairie - Médiathèque d'Ayguesvives Ayguesvives Departement Haute-Garonne

Mairie - Médiathèque d'Ayguesvives Ayguesvives Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ayguesvives/

Jeux de société pour tous Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives 2022-04-28 was last modified: by Jeux de société pour tous Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Mairie - Médiathèque d'Ayguesvives 28 avril 2022 Ayguesvives Mairie - Médiathèque d'Ayguesvives Ayguesvives

Ayguesvives Haute-Garonne