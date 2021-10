Amiens Amiens Amiens, Somme Jeux de Société Parents – Enfants à la bibliothèque Le petit Prince Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Amiens Somme Viens t’amuser en famille autour de jeux de société ! Pour Halloween, viens avec ton plus beau déguisement :-) • Mercredi 27 Octobre de 14h30 à 15h30 | Jeux « Zombie Kidz Evolution » et « Bazar Bizarre 2 » À partir de 8 ans.

+33 3 22 97 10 90 http://bibliotheques.amiens.fr/

