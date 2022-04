Jeux de société Panique sur l’Olympe Musée Fabre Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Nuit des musées

Jeux de société Panique sur l’Olympe Musée Fabre, 14 mai 2022 23:00, Montpellier. Nuit des musées Jeux de société Panique sur l’Olympe Musée Fabre Samedi 14 mai, 20h00, 20h30, 21h10, 21h40, 22h00, 22h30, 23h00 jeux de société pour 6 personnes à la bibliothèque du musée

Un jeu de memory collaboratif pour apprendre à reconnaître les dieux et les déesses de la mythologie dans l’art et dans les œuvres du musée Fabre.

Prométhée, le Titan qui a déjà volé le feu aux dieux pour l’offrir aux mortels, s’est à nouveau introduit sur le Mont Olympe. Pendant que les dieux étaient occupés à festoyer, Il s’est emparé de 3 de leurs attributs magiques.

Votre mission : retrouver les 3 objets qui ont été dérobés avant que le voleur n’arrive à rejoindre le monde des mortels. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ © Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole http://www.museefabre.fr board games for 6 people at the museum library Saturday 14 May, 20:00, 20:30, 21:10, 21:40, 22:00, 22:30, 23:00

© Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole Prometeo, el Titán que ya ha robado el fuego a los dioses para ofrecerlo a los mortales, ha vuelto a introducirse en el Monte Olimpo. Mientras los dioses estaban ocupados festejando, Él tomó 3 de sus atributos mágicos.

Su misión: encontrar los 3 objetos que fueron robados antes de que el ladrón llegara al mundo de los mortales.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. juegos de mesa para 6 personas en la biblioteca del museo Sábado 14 mayo, 20:00, 20:30, 21:10, 21:40, 22:00, 22:30, 23:00 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier 34000 Montpellier Occitanie

Détails Heure : 23:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier, Nuit des musées Autres Lieu Musée Fabre Adresse 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier Ville Montpellier

Musée Fabre Montpellier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

Jeux de société Panique sur l’Olympe Musée Fabre 2022-05-14 was last modified: by Jeux de société Panique sur l’Olympe Musée Fabre Musée Fabre 14 mai 2022 23:00 Hérault nuit musées montpellier nuit musées

Montpellier