Le mercredi 10 mai 2023

de 14h00 à 15h30

Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Tous les types de jeux sont disponibles : simplement ludiques ou pédagogiques… de 2 à 99 ans… seul ou en groupe. Un conseiller environnement vous explique les règles du jeu. Vous n’avez alors plus qu’à vous amuser ! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (inscription obligatoire). La bibliothèque est accessible aux personnes à mobilité réduite. Rendez-vous à la bibliothèque de la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite/ https://www.facebook.com/Parisbiodiversite/ https://formulaires.paris.fr/formulaires/2246?deco=brand

