Jeux de société nature Bibliothèque de la Maison Paris Nature Paris

Paris Jeux de société nature Bibliothèque de la Maison Paris Nature Paris, 20 décembre 2023, Paris. Le mercredi 20 décembre 2023

de 14h00 à 15h30

.Tout public. gratuit

[Atelier] Tous les types de jeux sont disponibles : simplement ludiques ou pédagogiques… de 2 à 99 ans… seul ou en groupe. Un conseiller environnement vous explique les règles du jeu. Vous n’avez alors plus qu’à vous amuser ! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (inscription obligatoire). Rendez-vous à la bibliothèque de la Maison

Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris. La

bibliothèque est accessible aux personnes à mobilité réduite. Bibliothèque de la Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2922?deco=brand

