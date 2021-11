Arles-sur-Tech Médiathèque intercommunale Jean Soler Arles-sur-Tech, Pyrénées-Orientales Jeux de société Médiathèque intercommunale Jean Soler Arles-sur-Tech Catégories d’évènement: Arles-sur-Tech

Pyrénées-Orientales

Jeux de société Médiathèque intercommunale Jean Soler, 21 janvier 2022, Arles-sur-Tech. Jeux de société

Médiathèque intercommunale Jean Soler, le vendredi 21 janvier 2022 à 17:00

Le temps d’une soirée, venez, vous retrouver en famille autour de jeux en bois: katamino, memori, le fakir, engrenages des petits, …et bien d’autres que vous aurez le plaisir de découvrir….stratégie, agilité, seront les maîtres mots de cette soirée Jeux en bois Médiathèque intercommunale Jean Soler 32 Barri d’Amont 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T17:00:00 2022-01-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles-sur-Tech, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Médiathèque intercommunale Jean Soler Adresse 32 Barri d'Amont 66150 Arles-sur-Tech Ville Arles-sur-Tech lieuville Médiathèque intercommunale Jean Soler Arles-sur-Tech