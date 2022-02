JEUX DE SOCIÉTÉ médiathèque du Vieux-Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

JEUX DE SOCIÉTÉ médiathèque du Vieux-Lille, 2 février 2022, Lille. JEUX DE SOCIÉTÉ

médiathèque du Vieux-Lille, le mercredi 2 février à 14:00

L’Association Pause Café Solidaire et la Médiathèque du Vieux Lille vous invitent à une après-midi conviviale « jeux de société ». Vous pouvez bien sûr apporter vos propres jeux. Cette activité est régulièrement proposée par la médiathèque du Vieux-Lille, comme d’autres médiathèques du réseau lillois. Rendez-vous sur le site bm-lille.fr pour connaître toutes les activités et les dates des prochains ateliers. L’actu en continu sur = BMdeLille (Facebook) bibliotheques.lille (Instagram)

Entrée libre

Une après-midi de jeux de société médiathèque du Vieux-Lille 25/27 Place Louise de Béttignies 59 000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque du Vieux-Lille Adresse 25/27 Place Louise de Béttignies 59 000 Lille Ville Lille lieuville médiathèque du Vieux-Lille Lille Departement Nord

médiathèque du Vieux-Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

JEUX DE SOCIÉTÉ médiathèque du Vieux-Lille 2022-02-02 was last modified: by JEUX DE SOCIÉTÉ médiathèque du Vieux-Lille médiathèque du Vieux-Lille 2 février 2022 lille médiathèque du Vieux-Lille Lille

Lille Nord