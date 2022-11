Jeux de société Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy

Jeux de société Mazet-Saint-Voy, 10 décembre 2022, Mazet-Saint-Voy. Jeux de société

Salle des fêtes Sous la mairie Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Sous la mairie Salle des fêtes

2022-12-10 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-10

Sous la mairie Salle des fêtes

Mazet-Saint-Voy

Haute-Loire Mazet-Saint-Voy L’association « Les jeux du plateau » vous propose des rencontres conviviales autour des jeux de société. Sont bienvenus, joueurs occasionnels, joueurs passionnés, de tout âge, toute origine, tout milieu… lesjeuxduplateau.hautlignon@gmail.com +33 6 29 23 92 19 Sous la mairie Salle des fêtes Mazet-Saint-Voy

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Adresse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Sous la mairie Salle des fêtes Ville Mazet-Saint-Voy lieuville Sous la mairie Salle des fêtes Mazet-Saint-Voy Departement Haute-Loire

Jeux de société Mazet-Saint-Voy 2022-12-10 was last modified: by Jeux de société Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 10 décembre 2022 Haute-Loire Mazet-Saint-Voy Salle des fêtes Sous la mairie Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire