Vienne

du mardi 3 août au mardi 31 août

L’équipe de la médiathèque vous propose des jeux à faire en famille et gratuitement. Installez-vous et jouez à aux jeux de société qui sont de nouveau disponible sur place.

Entrée libre et gratuite

Tout l'été, venez jouer à la médiathèque ! La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-03T16:00:00 2021-08-03T18:00:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T12:00:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T18:00:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T12:00:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T18:00:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T12:00:00;2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T17:00:00;2021-08-10T16:00:00 2021-08-10T18:00:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T12:00:00;2021-08-11T14:00:00 2021-08-11T18:00:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T12:00:00;2021-08-13T14:00:00 2021-08-13T18:00:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T12:00:00;2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T17:00:00;2021-08-17T16:00:00 2021-08-17T18:00:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T12:00:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T18:00:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T12:00:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T12:00:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T17:00:00;2021-08-24T16:00:00 2021-08-24T18:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T12:00:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T12:00:00;2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T18:00:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T12:00:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T17:00:00;2021-08-31T16:00:00 2021-08-31T18:00:00

