Médiathèque le Château, le samedi 20 novembre à 15:30

Avec la société **_Didacto_**, découvrez la sélection de jeux et atelier pour jouer en famille présenté et animé par notre représentante Didacto, **Marie-Christine Roux.** _Public : familial_ _Sur réservation_

Réservation sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

Les Ludidays sont de retour du samedi 20 au 27 novembre dans le Réseau des médiathèques. Une semaine de fête dédiée au jeu sous toutes ses formes, on vous attend nombreux ! Médiathèque le Château 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T15:30:00 2021-11-20T16:30:00

