JEUX DE SOCIÉTÉ, INSTRUMENTS DE MUSIQUE, GRAINOTHÈQUE, … WEEK-END EXCEPTIONNEL À LA MÉDIATHÈQUE ! Remiremont, 5 novembre 2021, Remiremont.

2021-11-05 14:00:00 – 2021-11-05 17:30:00

Remiremont Vosges Remiremont Week-end exceptionnel les 5, 6 et 7 novembre à la médiathèque intercommunale Le Cercle : lancement de nouveaux services, animations et ouverture le dimanche pour l’occasion ! JEUX DE SOCIÉTÉ

La médiathèque propose maintenant des jeux de société avec un catalogue de 140 jeux pour tout public et pour tous les goûts.

Trois animations pour l’occasion : un escape game virtuel Harry Potter, l’animation «médiastorming» et un jeu «Le livret 1001 secrets de la médiathèque». INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Autre nouveau service : Les abonnés pourront notamment emprunter des guitares classiques et électrique, une basse électrique, des percussions, etc … GRAINOTHÈQUE

La médiathèque procédera au lancement de sa grainothèque, service basé sur un principe de don et de troc de graines entre jardiniers amateurs.

Un atelier « Fabrication de pots à semis » sera proposé. BIBLIOTHÈQUE DYS

Pour les personnes en difficultés de lecture, la médiathèque met à leur disposition des documents adaptés. INAUGURATION ET OUVERTURE TOUT LE WEEK-END

Différentes animations musicales ont été préparées : le concert d’ouverture, des Racontines musicales, une déambulation musicale et un concert de clôture.

L'inauguration aura lieu le vendredi 5 novembre à 17h30 à la médiathèque de Remiremont. +33 3 29 22 50 01 http://mediatheque.ccpvm.fr/

Place Jules Méline Médiathèque Intercommunale Remiremont

