Venez vous amuser avec les jeux de société à la bibliothèque avec l'association « Homo Ludens et Associés » qui anime l'espace jeux les samedis 03 et 17 décembre de 10h30 à 12h00 avec les derniers jeux modernes.

