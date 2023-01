Jeux de société Heugas Heugas Catégories d’Évènement: Heugas

Landes

Jeux de société Heugas, 29 janvier 2023, Heugas . Jeux de société 36 place Gelouse Médiathèque Heugas Landes Médiathèque 36 place Gelouse

2023-01-29 – 2023-01-29

Médiathèque 36 place Gelouse

Heugas

Landes EUR 0 0 Jeux en famille, avec jeux de société pour petits et grands. Pour les enfants accompagnés d’adultes. Jeux en famille, avec jeux de société pour petits et grands. Pour les enfants accompagnés d’adultes. +33 6 59 10 09 15 Médiathèque de Heugas Médiathèque 36 place Gelouse Heugas

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Heugas, Landes Autres Lieu Heugas Adresse Heugas Landes Médiathèque 36 place Gelouse Ville Heugas lieuville Médiathèque 36 place Gelouse Heugas Departement Landes

Heugas Heugas Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/heugas/

Jeux de société Heugas 2023-01-29 was last modified: by Jeux de société Heugas Heugas 29 janvier 2023 36 place Gelouse Médiathèque Heugas Landes Heugas Landes

Heugas Landes