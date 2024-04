Jeux de société et services Salle des fêtes Saint-Germain-Chassenay, vendredi 12 avril 2024.

Ville à Joie est impatient de vous rencontrer pour un nouvel événement en zone rurale !

Rencontrez nos intervenants passionnés et dévoués

– Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Nièvre Des experts vous conseilleront pour une gestion optimale et durable de l’énergie chez vous.

– Centre Socioculturel « Les Platanes » Venez jouer en famille ou entre amis et passer un moment de pure joie!

– Gem LA Vie Nevers Rompez la solitude avec des activités créatives et variées qui dynamisent le quotidien.

– Communauté de Communes Sud Nivernais Conseil numérique Profitez de conseils experts pour vous familiariser avec le numérique et ses opportunités.

– Optic 2000 Decize dépistage vue Profitez d’un dépistage de la vue et prenez soin de vos yeux!

– Atelier Geppetto 58 Découvrez de magnifiques fabrications artisanales en bois ou tissus, avec une touche personnelle.

– Croix Rouge Decize Rencontrez ceux qui s’engagent et aident au quotidien dans notre communauté.

– France Services itinérante du Sud Nivernais Une équipe dédiée pour vous aider dans vos démarches de santé, famille, logement, droits et impôts.

– Stand POD Première Orientation Démarches L’orientation initiale vers les démarches qui vous concernent.

Pour les gourmands et amateurs de bonne humeur

Buvette gérée par le Comité des Fêtes Saint Germain, prêt à vous servir avec sourire et convivialité.

Savourez les burgers de Corny kebab !

Et parce qu’un bon événement se vit aussi en s’amusant

Le Centre Socioculturel « Les Platanes » animera des jeux de société pour des heures de divertissement de 19h00 à 22h00.

Nous vous attendons avec impatience pour partager, découvrir et surtout, pour profiter d’une soirée pleine de vie avec vos voisins ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 17:30:00

fin : 2024-04-12 22:00:00

Salle des fêtes Route de Decize

Saint-Germain-Chassenay 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté nathan@villeajoie.fr

L’événement Jeux de société et services Saint-Germain-Chassenay a été mis à jour le 2024-04-04 par COORDINATION NIEVRE