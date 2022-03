Jeux de société, cinéma Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Jeux de société, cinéma Saint-Malo, 17 mars 2022, Saint-Malo. Jeux de société, cinéma La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2022-03-17 – 2022-03-17 La Gare 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Quiz, escape game, time line… Jouons ensemble autour des grands classiques ! A partir de 8 ans. Sur inscription. +33 2 99 40 78 00 Quiz, escape game, time line… Jouons ensemble autour des grands classiques ! A partir de 8 ans. Sur inscription. La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Ville Saint-Malo lieuville La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Jeux de société, cinéma Saint-Malo 2022-03-17 was last modified: by Jeux de société, cinéma Saint-Malo Saint-Malo 17 mars 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine