Jeux de Société Café Fleurs Labergement-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Doubs

Labergement-Sainte-Marie

Jeux de Société Café Fleurs, 11 mars 2023, Labergement-Sainte-Marie . Jeux de Société 8 Avenue de la Gare Café Fleurs Labergement-Sainte-Marie Doubs Café Fleurs 8 Avenue de la Gare

2023-03-11 – 2023-03-11

Café Fleurs 8 Avenue de la Gare

Labergement-Sainte-Marie

Doubs Venez passer une après-midi en famille ou entre amis autour de jeux de société en tout genre et pour tous.

Sabrina, de Oika Oika, vous présentera et proposera pleins de jeux sympas pour tous les âges.

Réservation obligatoire. +33 3 81 39 70 26 https://www.cafe-fleurs.fr/ Café Fleurs 8 Avenue de la Gare Labergement-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Labergement-Sainte-Marie Autres Lieu Labergement-Sainte-Marie Adresse Labergement-Sainte-Marie Doubs Café Fleurs 8 Avenue de la Gare Ville Labergement-Sainte-Marie Departement Doubs Lieu Ville Café Fleurs 8 Avenue de la Gare Labergement-Sainte-Marie

Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labergement-sainte-marie /

Jeux de Société Café Fleurs 2023-03-11 was last modified: by Jeux de Société Café Fleurs Labergement-Sainte-Marie 11 mars 2023 8 Avenue de la Gare Café Fleurs Labergement-Sainte-Marie Doubs Café Fleurs Labergement-Sainte-Marie Doubs

Labergement-Sainte-Marie Doubs