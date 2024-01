JEUX DE SOCIÉTÉ avec Croc’ jeux BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, mercredi 14 février 2024.

JEUX DE SOCIÉTÉ avec Croc’ jeux BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Mercredi 14 février, 19h00

Début : 2024-02-14 19:00

Fin : 2024-02-14 21:00

Croc’ jeux vient au Beaj Kafe 1 fois par mois pour animer une soirée festive autour de leurs coups de cœur… Venez observer, expérimenter, jouer, gagner ou perdre dans la bonne humeur autour d’un verre !

https://crocjeux.com/

GRATUIT, Places limitées, sans réservation

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère