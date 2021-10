Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier JEUX DE SOCIÉTÉ AUX ARCHIVES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

JEUX DE SOCIÉTÉ AUX ARCHIVES Montpellier, 2 octobre 2021, Montpellier. JEUX DE SOCIÉTÉ AUX ARCHIVES 2021-10-02 15:00:00 – 2021-10-02 18:00:00

Montpellier Hérault Pour cette rentrée les Archives rouvrent leur porte avec une nouvelle offre de jeux sur le thème de l’énigme, du mystère et de l’enquête policière. De nombreuses nouveautés en libre accès pour tout public. Des animateurs vous accueillent le samedi de 15h à 18h pour vous conseiller et vous accompagner dans une nouvelle partie. Venez seul ou en groupe pour partager un moment convivial. Pour cette rentrée les Archives rouvrent leur porte avec une nouvelle offre de jeux sur le thème de l’énigme, du mystère et de l’enquête policière. De nombreuses nouveautés en libre accès pour tout public. Des animateurs vous accueillent le samedi de 15h à 18h pour vous conseiller et vous accompagner dans une nouvelle partie. Venez seul ou en groupe pour partager un moment convivial. serv-educa.archives@herault.fr Pour cette rentrée les Archives rouvrent leur porte avec une nouvelle offre de jeux sur le thème de l’énigme, du mystère et de l’enquête policière. De nombreuses nouveautés en libre accès pour tout public. Des animateurs vous accueillent le samedi de 15h à 18h pour vous conseiller et vous accompagner dans une nouvelle partie. Venez seul ou en groupe pour partager un moment convivial. dernière mise à jour : 2021-09-29 par PIERRESVIVES

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville 43.62488#3.82362