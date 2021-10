La Verrière médiathèque Aimé Césaire La Verrière, Yvelines Jeux de société : Atelier jeux médiathèque Aimé Césaire La Verrière Catégories d’évènement: La Verrière

Avec la société **Didacto** retrouvez la sélection de jeux et atelier pour jouer en famille présenté et animé par notre représentante Didacto, **Marie-Christine Roux**. Découverte de jeux et amusement au programme ! _Public : à partir de 9 ans_ _Durée : 1h30_ _Sur réservation_

Réservation sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

L’occasion rêvée de partager des moments ludiques et plein de convivialité, en famille ou entre amis. médiathèque Aimé Césaire 19 Avenue du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière Yvelines

2021-11-24T15:00:00 2021-11-24T16:30:00

Lieu médiathèque Aimé Césaire Adresse 19 Avenue du Général Leclerc, 78320 La Verrière Ville La Verrière