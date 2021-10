Montigny-le-Bretonneux Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Jeux de société : Atelier jeux Cookies & Games Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Envie de jouer ? Venez vous amuser et découvrir les jeux de société d’Asmodée avec **Sylvie Calegari**, conseillère _**Cookies & Games.**_ Une invitation à partager un agréable moment de convivialité. _Tout public_ _Sur réservation_

Réservation sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

Venez partager des moments ludiques et plein de convivialité, en famille ou entre amis. Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T15:00:00 2021-11-24T17:00:00

