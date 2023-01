JEUX DE SOCIÉTÉ – ANIMAUX EN FOLIE Vandœuvre-lès-Nancy, 8 février 2023, Vandœuvre-lès-Nancy .

1 rue Gabriel Péri Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

2023-02-08 15:30:00 – 2023-02-08 17:30:00

La ludothèque et la médiathèque s’associent afin de vous proposer un temps de jeu qui met à l’honneur nos amis les animaux.

Embarquez dans une course folle avec « Zoo run », créez votre plus grand troupeau de moutons avec « La guerre des moutons », montez le plus haut possible avec « Animètre ».

Tous les coups sont permis ! Alors, n’attendez plus, venez faire vivre à ces adorables bêtes des aventures extraordinaires.

Séances :

14h – 15h pour les 6-8 ans

15h30 – 17h30 pour les 9-14 ans

Réservation conseillée

+33 3 83 55 12 08 https://www.vandoeuvre.fr/fiche-annuaire/ludotheque/

