Jeux de société Agnac Agnac Catégories d’évènement: Agnac

Lot-et-Garonne

Jeux de société Agnac, 8 mai 2022, Agnac. Jeux de société Agnac

2022-05-08 07:30:00 – 2022-05-08 17:00:00

Agnac Lot-et-Garonne Agnac EUR À l’occasion du vide-greniers organisé par l’association L’arc d’Agnac venez jouer avec Accordons-nous ! L’entreprise locale spécialisé met à disposition de nombreux jeux modernes pour tous (dès 2 ans). Vous avez aussi la possibilité de vous restaurer sur place. À l’occasion du vide-greniers organisé par l’association L’arc d’Agnac venez jouer avec Accordons-nous ! L’entreprise locale spécialisé met à disposition de nombreux jeux modernes pour tous (dès 2 ans). Vous avez aussi la possibilité de vous restaurer sur place. À l’occasion du vide-greniers organisé par l’association L’arc d’Agnac venez jouer avec Accordons-nous ! L’entreprise locale spécialisé met à disposition de nombreux jeux modernes pour tous (dès 2 ans). Vous avez aussi la possibilité de vous restaurer sur place. ©accordons-nous

Agnac

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Agnac, Lot-et-Garonne Autres Lieu Agnac Adresse Ville Agnac lieuville Agnac Departement Lot-et-Garonne

Agnac Agnac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agnac/

Jeux de société Agnac 2022-05-08 was last modified: by Jeux de société Agnac Agnac 8 mai 2022 Agnac Lot-et-Garonne

Agnac Lot-et-Garonne