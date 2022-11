Jeux de société

2022-12-22 15:00:00 – 2022-12-22 18:00:00 Venez passer un moment ludique en famille ou entre amis et découvrez les jeux de la médiathèque. Une bibliothécaire sera là pour vous expliquer les règles. Ouvert à tous. dernière mise à jour : 2022-11-24 par

