Animé par Mathieu Métivet pour les parents et les enfants.

Une nouvelle collection a fait son apparition à la MAG : les jeux de société ! Dixit, Scrabble, Loup-Garou…au total une trentaine de jeux vous attendent pour passer un moment convivial en compagnie du médiateur spécialisé de la Médiathèque. Objectif faire découvrir et apprécier différents jeux de société afin de partager de grands moments ludiques intergénérationnels. > A partir de 7 ans

> places limitées à 10 participants Animé par Mathieu Métivet, passez un moment convivial en famille autour de jeux de société, et découvrez une trentaine de nouveautés à la MAG.

> A partir de 7 ans

