Quartier Saint Jean, le mercredi 24 mars à 15:00

Un intervenant du CORAH36 (collectif de lutte opérationnel de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie de l’Indre) accompagne une séance sportive de l’UFOLEP dans le cadre du dispositif de réussite éducative pendant le temps périscolaire. Ce jour la, les ateliers sportifs seront ponctués de jeux permettant aux enfants de s’interroger sur leurs représentations et comprendre les processus de production de jugements et de discriminations. Activités pour mettre en lumière de manière ludique les processus menant à la production de préjugés et d’actes discriminatoire. Quartier Saint Jean Chateauroux Châteauroux

2021-03-24T15:00:00 2021-03-24T17:00:00

