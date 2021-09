“Jeux de scène” Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)-, 15 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Compagnie des Transarciens – Avec Frédérique Debever et Catherine Vanbremeersh. Mise en scène et direction : Rémi Bourcier. Musique de Jean Pierre Prudent Gertrude, auteur-metteur en scène mégalomane, et Hortense, actrice naguère adulée, se retrouvent pour la première répétition d’une nouvelle pièce. Gertrude use de son ascendant moral et intellectuel sur sa comédienne pour la soumettre aux exigences démesurées de son texte ; Hortense, elle, joue avec les sentiments de son metteur en scène en lui racontant ses aventures amoureuses. Qui dominera l’autre dans ce rapport de force sadique et drolatique où se mêlent attirance et répulsion ?

8€, 5€ * Tarif réduit ( moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, crédits-loisirs, carte FNCTA, Passeport loisirs aînés V d’ascq, Intermittents du spectacle, … ) sur présentation d’un justificatif. Abonnements à tarifs dégressifs

Des retrouvailles aimantées…

