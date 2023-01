JEUX DE SCÈNE DE VICTOR HAÏM Metz Metz AGENCE INSPIRE METZ Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle

JEUX DE SCÈNE DE VICTOR HAÏM Metz, 29 janvier 2023, Metz AGENCE INSPIRE METZ Metz. JEUX DE SCÈNE DE VICTOR HAÏM 1bis rue de Castelnau LE QUAI Metz Moselle LE QUAI 1bis rue de Castelnau

2023-01-29 16:00:00 16:00:00 – 2023-01-29

LE QUAI 1bis rue de Castelnau

Metz

Moselle Metz Une comédie de Victor HAÏM présentée par la Compagnie L’Autre Scène

avec Sophie BURGER et Anne WEINBERG

Mise en scène : Jean-Luc L’HÔTE « Gertrude, auteur-metteur en scène tyrannique et cérébrale, retrouve Hortense, comédienne opportuniste et instinctive, actrice naguère adulée, pour la première répétition d’une nouvelle pièce. Gertrude use de son ascendant moral et intellectuel sur sa comédienne pour la soumettre aux exigences démesurées de son texte. Hortense joue avec les sentiments de son metteur en scène en lui racontant ses aventures amoureuses. De remarques faussement anodines en critiques délibérément acerbes, les deux femmes s’embarquent dans un bras de fer impitoyable. Participation libre au chapeau theatreauquai@lequai-cs.fr LE QUAI

LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz

dernière mise à jour : 2023-01-23 par AGENCE INSPIRE METZ

Détails Catégories d’Évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse Metz Moselle AGENCE INSPIRE METZ LE QUAI 1bis rue de Castelnau Ville Metz AGENCE INSPIRE METZ Metz lieuville LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz Departement Moselle

Metz Metz AGENCE INSPIRE METZ Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz-agence-inspire-metz-metz/

JEUX DE SCÈNE DE VICTOR HAÏM Metz 2023-01-29 was last modified: by JEUX DE SCÈNE DE VICTOR HAÏM Metz Metz 29 janvier 2023 1bis rue de Castelnau LE QUAI Metz Moselle AGENCE INSPIRE METZ Metz Metz, Moselle Moselle

Metz AGENCE INSPIRE METZ Metz Moselle