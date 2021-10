Paris 6EME ARRONDISSEMENT PARIS ANIM'RICHARD WRIGHT île de France, Paris 6EME ARRONDISSEMENT JEUX DE ROLES 13/17 ans PARIS ANIM’RICHARD WRIGHT Paris 6EME ARRONDISSEMENT Catégories d’évènement: île de France

JEUX DE ROLES 13/17 ans PARIS ANIM’RICHARD WRIGHT, 25 octobre 2021, Paris 6EME ARRONDISSEMENT. Date et horaire exacts : Du 25 au 28 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 16h30

et lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h

payant

3 après midi Jeux de Rôles Si vous ne connaissez pas encore l’univers des jeux de rôles, nous vous donnons l’occasion de venir le découvrir. Rentrer dans la peau d’un personnage, comprendre ses pouvoirs, ses failles….laisser son imagination déborder…. A vous de jouer en compagnie de l’union des Rolistes. Animations -> Stage PARIS ANIM’RICHARD WRIGHT 76bis rue de Rennes Paris 6EME ARRONDISSEMENT 75006

st Sulpice

Contact :Centre Paris Anim’ Richard Wright-ACTISCE 0143541658 carennes@actisce.org 0143541658 cparichardwright@actisce.org Animations -> Stage Ados

