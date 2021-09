Colomiers Les Gardiens du Jeu - Section Jeux de Rôles de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Jeux de rôle pour tous Les Gardiens du Jeu – Section Jeux de Rôles de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Pour les rôlistes en herbe, démarrage de la saison “Jeux de rôle pour tous” le samedi 2 octobre de 15h à 19h. Venez découvrir cette formidable activité ludique les samedis après-midi dans nos locaux. Jeux proposés : Donjons & Dragons (version simplifiée), Subabysse (aquatique, science-fiction), les 4 de Backer Street (enquête), Chill (horreur), Z-corps (zombis), Star Wars… et plein d’autres surprises. Modalité : A partir de 14 ans, pour les débutants, organisation de séances courtes. Lieu : 3 square François Lahille, au 1er étage. Horaire : 15h à 19h Inscriptions : [https://www.lesgardiensdujeu.fr/forum/viewtopic.php?f=53&p=69875](https://www.lesgardiensdujeu.fr/forum/viewtopic.php?f=53&p=69875) Contact : Yan – [phejal@free.fr](mailto:phejal@free.fr) PS : Passe sanitaire est obligatoire pour le moment.

Entrée libre

