Châlons-en-Champagne 51000 Un après-midi entier dédié aux jeux de rôles à la médiathèque Diderot. Entrez dans la peau d’un autre ! Dès 10 ans.

Sur réservation à partir du 17 juin. Médiathèque Diderot 11 rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne

