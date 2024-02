Jeux de rôle au Pôle Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies, samedi 2 mars 2024.

En collaboration avec la Confrérie des Jeteurs de dés, le Pôle propose une seconde édition du Week-end ludique. La soirée du samedi sera consacrée au jeu de rôle. Inspirés par l’exposition PaysÄges Vézère, les meneurs de jeu de la Confrérie des Jeteurs de dés ont concocté des scénarii en lien avec l’histoire de la vallée. Neuf tables de jeu seront installées dans les espaces du Pôle et dans l’exposition, pour des parties qui s’achèveront vers 1h du matin. Pour cette soirée, l’inscription est obligatoire auprès du Pôle. Ouverture des portes à 20h et début des parties à 20h30 précises. A partir de 16 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

