Moselle Hilbesheim 4 EUR Tu as 3 ans ou plus ? Viens t’amuser avec nous en découvrant nos jeux de plein air : pêche aux canards, chasse au trésor dans le sable, chamboule-tout, jeux de lancer, etc. Inscription obligatoire. encompagniedesbriques@orange.fr +33 7 86 40 73 07 https://www.encompagniedesbriques.fr/ateliers Magasin En compagnie des briques 3 rue de Sarrebourg Hilbesheim

