Montaner Chateau de Montaner Montaner, Pyrénées-Atlantiques JEUX DE PLATEAUX Chateau de Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

Pyrénées-Atlantiques

JEUX DE PLATEAUX Chateau de Montaner, 12 août 2021-12 août 2021, Montaner. JEUX DE PLATEAUX

du jeudi 12 août au dimanche 15 août à Chateau de Montaner

Laurent Gauthier fabrique et reconstitue des jeux historiques de plateaux et d’adresse : le renard et les oies, alquerque, osselets, bilboquets… Possibilité pour chacun de tester et fabriquer son propre jeu. Jeux d’adresse, de stratégie, de plateaux… les jeux célébrés sous toutes leurs formes ! Chateau de Montaner chateau de montaner, 64 460 montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T12:30:00;2021-08-12T13:30:00 2021-08-12T18:00:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T12:30:00;2021-08-13T13:30:00 2021-08-13T18:00:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T12:30:00;2021-08-14T13:30:00 2021-08-14T18:00:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T12:30:00;2021-08-15T13:30:00 2021-08-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montaner, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Chateau de Montaner Adresse chateau de montaner, 64 460 montaner Ville Montaner lieuville Chateau de Montaner Montaner