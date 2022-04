Jeux de plage

Jeux de plage, 1 août 2022, . Jeux de plage

2022-08-01 – 2022-08-01 Jeux de plage organisés sur la grande plage de Primel-Trégastel par l’association Primel Amitiés. Tir à la corde, course en sac, seaux percés… avec de nombreux lots à gagner ! Accès libre et gratuit. Inscription sur place. primelamitie@gmail.com +33 2 98 67 35 46 http://primelamities.weebly.com/ Jeux de plage organisés sur la grande plage de Primel-Trégastel par l’association Primel Amitiés. Tir à la corde, course en sac, seaux percés… avec de nombreux lots à gagner ! Accès libre et gratuit. Inscription sur place. dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville