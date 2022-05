Jeux de pistes au naturel Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Jeux de pistes au naturel Soissons, 4 juin 2022, Soissons. Jeux de pistes au naturel Soissons

2022-06-04 – 2022-06-04

Soissons Aisne JEUX DE PISTES AU NATUREL EN VILLE OU À LA CAMPAGNE, VOUS AUREZ LE CHOIX !

– La fleur de Lys à Soissons

– La Pierre Frite à Belleu

– L’Arboretum à Septmonts

– Le Jardin d’horticulture à Soissons.

Venez retirer vos livrets à l’Office de Tourisme, place Fernand Marquigny ou au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes. Boutures à gagner ! En partenariat avec les chantiers d’insertion Pépinières et gestion JEUX DE PISTES AU NATUREL EN VILLE OU À LA CAMPAGNE, VOUS AUREZ LE CHOIX !

– La fleur de Lys à Soissons

– La Pierre Frite à Belleu

– L’Arboretum à Septmonts

– Le Jardin d’horticulture à Soissons.

Venez retirer vos livrets à l’Office de Tourisme, place Fernand Marquigny ou au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes. Boutures à gagner ! En partenariat avec les chantiers d’insertion Pépinières et gestion +33 3 23 93 30 56 JEUX DE PISTES AU NATUREL EN VILLE OU À LA CAMPAGNE, VOUS AUREZ LE CHOIX !

– La fleur de Lys à Soissons

– La Pierre Frite à Belleu

– L’Arboretum à Septmonts

– Le Jardin d’horticulture à Soissons.

Venez retirer vos livrets à l’Office de Tourisme, place Fernand Marquigny ou au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes. Boutures à gagner ! En partenariat avec les chantiers d’insertion Pépinières et gestion Soissons

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu Soissons Adresse Ville Soissons lieuville Soissons Departement Aisne

Soissons Soissons Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soissons/

Jeux de pistes au naturel Soissons 2022-06-04 was last modified: by Jeux de pistes au naturel Soissons Soissons 4 juin 2022 Aisne Soissons

Soissons Aisne