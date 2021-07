Chenôve Le Cèdre - Centre culturel et de rencontres Chenôve, Côte-d'Or Jeux de piste : Street art Chenôve Le Cèdre – Centre culturel et de rencontres Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Côte-d'Or

Jeux de piste : Street art Chenôve Le Cèdre – Centre culturel et de rencontres, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Chenôve. Jeux de piste : Street art Chenôve

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Cèdre – Centre culturel et de rencontres

Un jeu de piste afin de découvrir les oeuvres street-art de Chenôve. **Déroulé du jeu de piste :** Présentez-vous au Cèdre, un livret-jeu contenant une série d’indices vous sera remis. Déchiffrez les énigmes et trouvez les 7 fresques de la ville !

Sur inscription | Point de départ : le Cèdre

Découvrez la ville de Chenôve autrement. Le Cèdre – Centre culturel et de rencontres 9 Esplanade de la République 21300 Chenôve Chenôve Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

